イラスト・竹田明日香信じることと疑うことのあいだで揺れる私たち。思い惑う心を見つめ、生き方を探る、芥川賞作家・青来有一さんのエッセーです。幹線道路に面した狭い土地にソメイヨシノやスギ、ケヤキなどが植えられた街角の小さな雑木林といった趣の公園があります。公園といっても、子ども用の遊具はなく、ベンチがいくつかあるだけのポケットパークといった方がわかりやすいかもしれません。長い信号待ちのあいだにベン