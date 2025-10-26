人生初の腰痛に悩んでいる。座職の小説家に腰痛はつきもの。同業者との会話にも、相当な頻度で「腰が」「椅子が」「運動を」というやりとりが混じるので、ある朝、起床と同時に腰痛に襲われた時は、「ついに来た」という感慨すら抱いた。ただわたしの腰痛は原因が明らかで、病院通いと並行して本当はそちらこそ対処すべきなのだ。それはすなわち、わたしの執筆環境だ。もともと執筆を生業にできると思っていなかったこともあ