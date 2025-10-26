韓国Kリーグ1・2部の全26クラブが、2026年シーズンのKリーグ1参加資格に該当する「Kリーグ1ライセンス」を取得した。【なぜ？】選手50人保有の韓国2部クラブ、異例の“給与未払い”予告クラブ資格審議委員会は10月22日に実施した会議を通じて、「2026 Kリーグ1ライセンス」を申請した26クラブすべての発給を承認した。クラブ資格審議委員会は、Kリーグのクラブライセンスの発給を審議する独立機関であり、毎年クラブが提出した書類