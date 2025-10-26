仕事が辛いとき、とりあえず彼氏に聞いてもらうという女性は少なくないでしょう。しかし、いつもは快く話を聞いてくれる彼氏も、度がすぎると「正直しんどい」と音をあげてしまうことがあるかもしれません。そこで今回は、20代から30代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「いい加減うざい！彼女の『仕事の愚痴』にイラッとした瞬間」をご紹介します。【１】たびたび「もうあんな会社辞めたい」「限界」と言っているのに辞めない