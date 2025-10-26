ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）は２６日、高市早苗首相が２５日にトランプ米大統領と初めて電話会談したことを報じた。トランプ氏は２７日に来日。高市首相と２８日に会談するが、ＭＣで「爆笑問題」太田光は「いよいよ高市さんとトランプさんということで」と切り出すと「タカとトラ…ということで…もうひとつの日本シリーズ」と阪神とソフトバンクのプロ野球「日本シリーズ」にひっかけたジョーク