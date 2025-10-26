元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が２６日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では、米大リーグ「ワールドシリーズ第１戦」でブルージェイズが１１―４でドジャースを破ったことを伝えた。ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で出場。９点を追う７回、日本人では松井秀喜（ヤンキース）以来２人目となるＷＳ１号２ランを放ったが、チームはブルージェイズに大敗し