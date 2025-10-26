俳優の夏帆が、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜後10：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。【写真あり】“新恋人”との2ショットが公開された夏帆公式SNSは、「渚の言葉が素敵で椿の言葉にジーンときた」とつづり、劇中で恋人同士となった鮎美役・夏帆、ミナト役・青木柚のオフショットを投稿。デートシーンの撮影合間で仲良く寄り添う一枚を紹介した。ファンからは「最