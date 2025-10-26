アメリカのトランプ大統領は高市総理と初めて行った電話会談について、「とても良かった。彼女は素晴らしい人だ」と話しました。アメリカトランプ大統領「（電話会談は）とても良かった。彼女は本当に素晴らしく、美しい人だ。間もなくお会いする予定だ」トランプ大統領は25日、高市総理と行った初めての日米電話首脳会談について、このように話しました。そのうえで、「私が大好きだった安倍元総理と近しい関係の方であり、会う