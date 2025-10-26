私はリナ、旦那と力を合わせて小5の娘ハルカを育てています。運動会当日、私は順位を競わない徒競走の淡白な雰囲気に、少しだけ寂しさを感じていました。しかし、隣で涙ぐむママ友のミサキちゃんを見て驚きました。本当に衝撃を受けました。なんでも運動が苦手なジョウくんが、徒競走というプレッシャーから解放されたことで、初めて運動会で笑顔を見せたのだと言うのです。「走らない」を自分で選べたことが最大の救いだったと聞