社会人になっても、実家暮らしを続けるお子さんがいるのではないでしょうか。通勤の利便性や家計の節約、安心感など理由はさまざまですが、そのとき必ず出てくるのが「家にお金を入れるべきか」という問題です。『働いているのに、家にお金を入れない子ども。入れているお子さんはいくら入れている？入れない場合はどうすればいい？』この問いかけに、お子さんが自立しているママや、自身が実家暮らしを経験からママから、さまざ