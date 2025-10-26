10月に公表された「OECD国際教員指導環境調査（TALIS）2024」報告書によると、日本の教員の勤務時間は小学校52.1時間、中学校55.1時間（1週間あたり）で、参加国中最長だった。なかでも特に激務と言われているのが「副校長・教頭」だ。全国の公立小中学校の副校長・教頭で組織される「全国公立学校教頭会」が行なった調査（緊急課題速報2025）では、その多忙ぶりについて「副校長・教頭の過労死につながる恐れもある」と言及。現場