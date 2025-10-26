＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース最終日◇26日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞賞金総額2億円（優勝賞金3600万円）の秋のビッグトーナメントは、最終日に入った。午前7時30分スタートの第1組から、続々と選手がコースに飛び出している。【LIVE写真】しぶこさんが天を仰いでる…何が起こった？首位はトータル20アンダーの佐久間朱莉。今季4勝目へ向け、2位の菅楓華に8打差をつける独走態勢を築い