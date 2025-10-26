＜バンク・オブ・ユタ選手権 3日目◇25日◇ブラックデザート・リゾートGC（ユタ州）◇7421ヤード・パー71＞日没によりサスペンデッドになった第2ラウンドの残りと、第3ラウンドが終了した。〔写真〕海外ブランドの偽物クラブがまん延中！ 激似なピン『G440 MAX ドライバー』の違いは色にあり?日本勢は3人が出場。金谷拓実は、首位と2打差のトータル8アンダー・6位タイで第3ラウンドに進んだが、伸ばし合いの展開のなか5バーディ・2