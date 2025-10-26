冬が近づく中、雪への備えも始まっています。新潟県長岡市で進められているのは、道路上の雪をとかす消雪パイプの点検作業です。 降雪期を前に、長岡市で10月24日始まった消雪パイプの点検。市の職員が消雪パイプから水を出し、パイプ内のさびや砂を洗い流したほか、ノズルが詰まっている箇所がないか点検していきました。【長岡市土木部道路管理課西野靖雄 課長】「今年（の雪）は平年並みといわれているが、異常気象も続いて