気象台は、午前10時12分に、洪水警報を石垣市、竹富町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を竹富町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】沖縄県・石垣市、竹富町に発表 26日10:12時点石垣島地方では、26日夜のはじめ頃まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■石垣市□大雨警報・土砂災害26日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水26日夜のはじめ頃にかけて警戒