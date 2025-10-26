打ち上げは成功しました。 26日、鹿児島県の種子島は天候に恵まれ、H3ロケット7号機は、午前9時0分15秒に種子島宇宙センターから打ち上げられました。 打ち上げからおよそ14分後、搭載した新型宇宙ステーション補給機「HTV－X」を予定の軌道に投入し、打ち上げは成功しました。 H3ロケットは、去年2月の2号機打ち上げ以降、これで5機連続の打ち上げ成功です。 種子島宇宙センターが見える南種子町の高