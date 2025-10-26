元「アイドリング！！！」のメンバーでタレントの横山ルリカさん（34）が2025年10月22日、自身のインスタグラムを更新。ネイビーのゴルフウェア姿を披露した。「室内がハロウィン仕様でとっても可愛かった」横山さんは、「久々に行けたゴルフ」と報告し、ゴルフウェア姿やナイスショットを打つ動画を投稿。「感覚を掴むのにだいぶ時間がかかってしまいましたがやっぱり楽しい〜」とつづっていた。また、「室内がハロウィン仕様でと