女優・内田理央が２６日までにＳＮＳを更新。最新ヘアーショットを披露した。インスタグラムで「ｈａｉｒｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ」と始め、「マロン？チョコレートブラウン？な感じ引き続きレイヤーたくさんヘアーです」とつづって、秋らしいブラウンカラーのロングヘアー姿をアップした。この投稿には「パーフェクト」「落ち着いた雰囲気」「ふわふわ」「天使すぎる」「美の破壊力」などの声が寄せられている。