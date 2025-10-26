日本時間２６日にカナダのトロントで行われている米大リーグのワールドシリーズ（７回戦制）第２戦で、ドジャース（ナ・リーグ）の一塁手フリーマンにまさかのプレーが飛び出した。（デジタル編集部）１点をリードして迎えた二回裏の守備だった。ブルージェイズ（ア・リーグ）先頭の６番クレメントの当たりは投手の前に上がったポップフライだった。これを定石通り、一塁手のフリーマンが捕ろうとしたが、前に行き過ぎてしまい