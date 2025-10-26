フリーの膳場貴子アナウンサーが２６日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に出演。高市早苗首相が２４日に衆参両院本会議で行った所信表明演説と人事について言及した。番組では総裁選を戦った茂木敏充氏、林芳正氏、小泉進次郎氏を閣僚に起用し挙党態勢をアピールする一方で、高市氏と政治信条が近い議員も重要ポストで処遇したことを報じた。駒田健吾アナウンサーが所信表明について「『世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取