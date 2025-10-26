「ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ−ドジャース」（２５日、トロント）ドジャースが二回、守備でまさかのミス。敵地が沸き返った。先頭クレメントの打球は、捕手と投手の中間付近に打ち上げた飛球。山本由伸は捕手のスミスを気にしながらボールを指さしていたが、スミスは動けず。最後は一塁手フリーマンが全速力で追いかけ捕球にいこうとしたが、ボールを追い越してバンザイ。触ることができず、記録は安打となっ