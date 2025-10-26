10月26日（日）の『EIGHT-JAM』では、世界を熱狂させている3人組メタルダンスユニット「BABYMETAL」を特集する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！“メタルとダンスの融合”という前代未聞のコンセプトのもと結成された彼女たちは、今年5月にイギリス・ロンドンにあるO2アリーナで日本人アーティスト初の単独公演を開催。続いて8月にリリースしたアルバムは、アメリカ・ビルボードの総合アルバムチャートで日本人グループ