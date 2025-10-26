フレッシュネスは10月8日夜限定メニュー「フレバル」をスタートした。これまでの「ヨルカフェ」からメニューを大きく変え、1ドリンクとおつまみで650円〜と低価格のセットも提供する（撮影：尾形文繁）【新メニューを写真で見る】これが現在のフレッシュネスバーガーの姿だハンバーガーチェーンの勢いが止まらない。コロナ禍前の2019年5月末時点で77店舗だったバーガーキングは、25年には308店舗（10月31日時点、予定）と4倍に拡大