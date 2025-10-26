カーリングのパンコンチネンタル選手権（ＰＣＣＣ、米ミネソタ州）、女子１次リーグ最終戦が２５日に行われ、日本代表のロコ・ソラーレ（ＬＳ）は韓国に３―４で敗れた。勝てばプレーオフ進出が決まる一戦だったが、あと１点が遠かった。前半の５エンド（Ｅ）を１―２で折り返すも、第８Ｅにこの試合の初の複数得点を奪われ、１―４とリードを広げられる。ＬＳは第９、１０Ｅに１点ずつ返したものの、あと一歩及ばなかった。