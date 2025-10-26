結婚当初は良好に思えた義両親との関係。しかし、家を建てたり子どもが生まれたりすると、思ってもみなかった義両親の一面が見え隠れすることもあるようです。今回は私の友人A子さんから聞いた、子どもの写真を共有したことで知った義父の本音に驚愕したエピソードを紹介します。 良好に思えた義両親との関係…… A子は職場で出会った、今の夫と結婚。義両親もA子の実の両親も結婚をとても喜んでくれ、両家の関係も良好