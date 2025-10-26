26日未明、長崎県壱岐市の芦辺港の防波堤で、釣りをしていた福岡県中間市の男性が、海中に転落し死亡しました。壱岐海上保安署によりますと、26日午前0時20分ごろ、長崎県壱岐市の芦辺港の防波堤で「釣り客の男性1人が海中に転落した。」と、瀬渡し船の船長から118番通報がありました。男性は、約1時間後に瀬渡し船に引き上げられましたが、その後、死亡が確認されました。亡くなったのは、福岡県中間市に住む63歳の男性です。男性