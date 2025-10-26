ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は、2025年10月17日から全国のゲームセンターなどに順次展開される、「ミニオン」グッズを紹介します！ セガプライズ「ミニオン」グッズ  投入時期：2025年10月17日より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど 2025年10月も、セガプライズからキュートな「ミニオン」グッズが登場！クリームソーダが