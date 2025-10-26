ソフトバンクは、相手の"ワンチャンス"でやられた。１対０とソフトバンク１点リードで迎えた６回表だ。それまで無失点に抑えてきたソフトバンク先発の有原航平が無死二、三塁のピンチを背負うと、ここで森下翔太の内野ゴロの間に追いつかれた。なおも一死三塁から、佐藤輝明に二塁打を許して勝ち越された。結局スコアはそこから動かず、ソフトバンクは第1戦を１対２で落とした。日本シリーズ第１戦に先発したソフトバンク・有