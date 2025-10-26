◆全日本プロレス「旗揚げ記念シリーズ２０２５」（２２日、後楽園ホール）観衆１３２２全日本プロレスは２２日、後楽園ホールで大会で「旗揚げ記念シリーズ２０２５」を開催した。５３年目の旗揚げ記念日となった大会のメインイベントは三冠ヘビー級王者・宮原健斗にプロレスリング・ノアを退団し「ＨＡＶＯＣ」に電撃加入した潮粼豪が挑戦した。宮原は、入場で現行の一本に統一した「三冠ベルト」ではなく「インター