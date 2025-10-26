元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が２６日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では、２３日の「２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」で創価大・立石正広内野手が３球団競合の末、阪神からドラフト１位指名を受けたことを報じた。番組では立石が落合氏の著書を愛読していることをＶＴＲで紹介。司会の膳場貴子アナウンサーに「あ