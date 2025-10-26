◆米大リーグワールドシリーズ第２戦ブルージェイズ―ドジャース（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、山本由伸投手（２７）が先発したワールドシリーズ第２戦の敵地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１点をリードした３回１死走者なしの２打席目は三邪飛に倒れた。ブルージェイズの先発は右腕のガウスマン