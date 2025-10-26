「ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ−ドジャース」（２５日、トロント）ドジャースの山本由伸投手が先発。初回の大ピンチをしのぎ、敵地を静まりかえらせた。味方が先制直後の初回、先頭スプリンガーに左翼線二塁打。続くルークスに左前打を浴びた。無死一、三塁となり、敵地が沸き返っていたが、山本は慌てず。ゲレーロＪｒ．をカーブで空振り三振。意表の突く一球にゲレーロＪｒ．は絶叫して悔しがった。さらにカ