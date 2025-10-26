虎党として知られるタレントの千秋（53）が25日、インスタグラムのストーリーズを更新。日本シリーズ、阪神の応援に現地を訪れたことを明かした。千秋は「福岡ドームきた初戦取るぞ！」とつづり、タイガースのキャップを被り、福岡・みずほペイペイドームの前で笑顔を見せた。また、X（旧ツイッター）では「いざ、福岡ドームへ45年ものの帽子被ってきました」とつづり、球場へ向かう車内の様子を披露した。この投稿に「かっこ