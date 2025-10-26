俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第41回「歌麿筆美人大首絵」が、26日に放送される。【写真あり】「分かりやすい！」新たな相関図を公開前回は、身上半減の刑を受けた蔦重（横浜流星）は、営業を再開し、執筆依頼のため京伝（政演）（古川雄大）を訪ねる。妻の菊（望海風斗）から、滝沢瑣吉（さきち）（津田健次郎）の面倒をみて欲しいと託される