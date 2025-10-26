俳優ムロツヨシ（49）が25日、X（旧ツイッター）を更新。過去に出演したドラマ『勇者ヨシヒコ』（テレビ東京系）シリーズをめぐる20代女性の言葉に喜びを示した。ムロが前日の夜、あるビストロにいたところ、「お店の娘さん（22歳のパティシエさん）」が友人と一緒にあいさつしにきたという。「お友達が勇者ヨシヒコを観たことがないと話されると、娘さんが『え！観てないの？観なきゃだめだよ！あのね、』その後、娘さんが発した