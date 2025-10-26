元アイドルグループ「アイドルING!!!」メンバーで、元福井テレビアナウンサーのウェザーキャスター田辺真南葉（24）が25日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。「休日に#エリザベートを観劇してきました同期のまおちゃんのお誘いで実現した、念願の舞台しかもとても素敵なお席でたっぷり世界に浸ってきました！」と、同じお天気キャスターの松本真央（25）とミュージカルに出かけたことを報告した。首前に