元HKT48のタレント村重杏奈（27）が25日、自身のインスタグラムを更新。“ギャルファッション”を投稿した。同日に行った「ViVi12月号特別版」の表紙記念会見で着用した黒のジャケット、黒の超ミニスカートに白のロングブーツ姿で「春頃写真集出す事になりました！村重です」発表し、イスに座って足を組む写真などを更新。「ギャルだねおちり」と尻が見えてしまいそうなショットをアップし、「今日は特別ギャルDAY！！！やっぱし