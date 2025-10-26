トルコで濡れた路面で大型トラックがスリップし、事故を起こす瞬間がカメラに捉えられた。現場は片側1車線の直線道路で、近くにはガソリンスタンドもあり、一歩間違えれば大惨事になりかねなかった。荷台に積まれた巨大な石の重みによって走行中にバランスを崩したとみられる。濡れた路面で制御不能のトラックトルコで撮影されたのは、濡れた路面で大型トラックがスリップする事故の瞬間だ。事故現場には、人々が慌てて駆け寄って