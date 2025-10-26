16日に米ニューヨークで亡くなった米ロックバンドKISSの創設メンバーであるギタリストのエース・フレーリーさんの葬儀がこのほど行われ、ジーン・シモンズ（76）、ポール・スタンレー（73）、ピーター・クリス（79）の3人が顔を合わせ、オリジナルメンバーが約11年ぶりに再集結した。創設メンバーがそろうのは、2014年に行われたロックの殿堂入り式典以来となった。バンドの長年の友人である音楽史家でラジオパーソナリティーのエ