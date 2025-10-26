2025年10月25日夜、北海道札幌市東区の国道で、バイクと乗用車が衝突する事故がありました。この事故でバイクを運転していた男性が意識がある状態で病院に搬送されましたが、重傷の疑いがあるということです。事故があったのは札幌市東区東苗穂6条3丁目の国道275号です。25日午後10時ごろ、警察に事故があった旨の通報がありました。警察によりますと、バイクを運転していた男性(51)が右折しようとしたところ、対向してきた男子大