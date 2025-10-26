天候不良で打ち上げが延期されていたH３ロケット７号機は、南種子町の種子島宇宙センターから打ち上げられ打ち上げは成功しました。Ｈ３ロケット７号機は午前９時１５秒に打ち上げられ打ち上げから約１４分後、搭載した新型の無人補給機ＨＴＶーⅩを予定の軌道で分離しました。ＨＴＶｰⅩは宇宙飛行士が滞在する国際宇宙ステーションに物資を届けます。