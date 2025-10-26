新型宇宙ステーション補給機1号機を搭載したH3ロケット7号機が種子島宇宙センターから打ち上げられ、打ち上げは成功しました。【映像】H3ロケット7号機 打ち上げの瞬間H3ロケット7号機は予定通り、午前9時に種子島宇宙センターから打ち上げられました。打ち上げから約14分後、搭載した新型宇宙ステーション補給機1号機（＝HTV-X1）を計画の軌道で分離し、打ち上げは成功しました。新型宇宙ステーション補給機1号機は宇宙ス