【クアラルンプール＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２５日、高市首相と同日行った電話会談について「とても良かった。彼女は素晴らしい。とても友好的だった」と述べた。アジア歴訪に向かう大統領専用機内で記者団に語った。トランプ氏は専用機内から首相との電話会談に臨み、「会うのを楽しみにしている」と伝えたという。トランプ氏は２７日に訪日し、２８日に首相との会談を予定している。記者団には「彼女は故安倍首