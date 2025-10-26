U−17日本女子代表（リトルなでしこ）が、FIFA U−17女子ワールドカップモロッコ2025・グループステージで首位突破を果たした。モロッコで開催されているU−17女子W杯に臨んでいるリトルなでしこはグループFに入り、初戦はU−17ニュージーランド女子代表に3−0で白星スタートを果たすと、第2節ではU−17ザンビア女子代表に2−0で勝利して2連勝を収め、グループステージ突破を決めていた。そんななか、25日（日本時間26日）に