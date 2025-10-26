元おニャン子クラブの女優、タレント国生さゆり（58）が25日、インスタグラムを更新。最新ショットを公開した。国生は「秋の長雨の中、いかがお過ごしでしょうか」と書き出し、「次のテーマを探してるます。しかしポテチ食べたい」とつづり、最新ショットを公開した。この投稿に「さゆりさん、本当、べっびんさんですね」「美しい」「最高の横顔」「さゆりさんいつも若々しくて美しい」などのコメントが寄せられている。