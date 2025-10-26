¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡Ê¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ë¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î²ÖÇµ°áÈþÍ¥¡Ê25¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤äX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×Âè6Àï²¬»³Âç²ñ¡×¤Ç¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡ÖSUPERÂÑµ×²¬»³Àïµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÀÖ¥³¡¼¥È¥³¥¹²Ä°¦¤¯¤Æ´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½êÂ°¤¹¤ë¡ÖD'station Racing¡×¤Î¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥É¥¢¥Ã¥×»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¤Ç¡ÈÀäÂÐÎÎ°è¡É¤òÈäÏª¤·¤¿