人間の所業とは思えない虐待行為をした韓国人夫婦に迫る。【全文】「子どもの顔に糞」元アイドルが告発10月27日に韓国で放送される犯罪分析番組『ヒドゥンアイ』では、誰もが直面し得る“生活密着型犯罪”を取り上げる。まず、「現場スリーカット」のコーナーでは、住宅街で起きた連続放火事件を検証。住民が眠っている時間に相次いで発生した3件の火災は、初期消火も避難も難しく、大きな人的被害につながりかねない危険な状況だ