25日夜、北九州市小倉北区のラーメン店のガラス戸を足で蹴って壊したとして、職業不詳の51歳の男が現行犯逮捕されました。警察によりますと25日午後9時半ごろ、北九州市小倉北区米町のラーメン店で「入り口のガラス戸が壊された。店主が男を取り押さえている。」と110番通報がありました。警察が駆けつけたところ、ラーメン店の入り口のガラス戸が割られていて、店主の男性が男を取り押さえていたということです