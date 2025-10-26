25日夜、佐賀県吉野ヶ里町で酒を飲んで車を運転したとして、69歳の自称パート従業員の男が現行犯逮捕されました。警察によりますと、25日午後9時20分ごろ、佐賀県吉野ヶ里町吉田の鳥ノ隈南交差点付近で「軽乗用車が信号柱に激しくぶつかった。」と、目撃者から110番通報がありました。警察が事故現場に駆けつけたところ、軽乗用車の運転手の男から酒のにおいがしたため、呼気検査を実施。男の呼気から基準値の3倍を超えるア