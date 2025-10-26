料理をする余裕がない。そんなときついつい頼ってしまう食べ物があります。しかし、そんな「手間のかからない食事」が肥満の原因になっているかもしれません。肥満・脂肪肝の専門医である尾形哲氏の著書『専門医が教える肝臓から脂肪を落とす食事術【増補改訂版】』（KADOKAWA）より、40代女性の事例をもとにみていきましょう。〈本記事の登場人物〉■山口真理子さん（45歳・女性）40代半ば過ぎの独身看護師。仕事の忙しさやス